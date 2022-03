Tuntud Eesti bränd muutis oma «Moskva» tootesarja nime

Venemaa algatatud sõja tõttu on lihatööstus teinud otsuse, et «Moskva» täissuitsuvorst väärib kõlavat eestipärast nime ning edaspidi leiab armastatud toote lettidelt «Tooma» nime alt.

«Anname endast parima, et Tooma täissuitsuvorst jõuaks kaupluste lettidele esimesel võimalusel. Selgituseks, et uute pakendite ja etikettide muutmine võtab veidi aega, sest peame arvestama ka oma pakendeid valmistavate koostööpartnerite võimalusi. See on mahukas protsess, aga otsus on tehtud ja töö muudatuste nimel meie tehases käib,» selgitab «Maks ja Mooritsa» sotsiaalmeedia postitus.