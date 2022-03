Näitleja Courteney Cox müüs maja õõvastaval põhjusel maha

80-aastane King tuli Coxiga koos seanssi pidama, et vaim elamisest välja ajada. Ent Cox oli Grammy-võitjast liiga suures aukartuses, et üleloomulikule tegevusele tähelepanu pöörata. King oli Coxile öelnud, et seal majal oli juhtunud kole lahutus ja seal kummitab. Coxi sõbrad olid seal ööbides aga näinud naist, kes istus voodiserval.