Ühingu eestvedaja Meelis Välimäe on siiralt liigutatud, kui palju on eestlaste hulgas abivalmis ja lahkeid inimesi. Bussi soetamisel ulatas abikäe Scania Eesti. Lisaks suurele hinnasoodustusele ja makseplaanile andis ettevõtte juhtkond ostujärgsel päeval teada, et nad kustutavad poole ostusummast ja jätavad selle 3000 eurot vabatahtlikele, et aidata kaasa priitahtlike pritsumeeste missioonile aidata sõjapõgenikke.