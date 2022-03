Tartus ühendavad koorid laupäeval Ukraina toetuseks hääled ja väe

Koorid alustavad kontserti Ukraina hümniga. Breede sõnul ongi kõige olulisem suur soov toetada Ukrainat, selleks koorilauljad kontserdiks kokku kutsutigi. «Eesmärk on lisaks heale publikuemotsioonile koguda ka raha, et abistada ukrainlasi.»

Korraldaja sõnul on praegu paljud asjad veel lahtised, kasvõi esinejate arv, sest registreerimine alles käib. Hetkel on end üles andnud juba üle 200 laulja. «Pole vaja muretseda, et lavale ei mahu. Kui lava kitsaks jääb, saab selle kõrval laulda. Ühine õlatunne on see, mis meid seob,» julgustab Lauri kõiki osalema.