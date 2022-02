Leiutati esimene spetsiaalselt anaalseksi jaoks mõeldud kondoom

Anaalseksi peetakse vaginaalsest seksist riskantsemaks, kui tegemist on HIV ja HPV levikuga. Haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC) ning teised tervishoiuasutused on pikka aega julgustanud kondoomi kasutamist anaalvahekorra ajal, kuid FDA ei ole seda praktikat seni ohutuks pidanud.

FDA heakskiidu sai ONE Male Condom ja seda toodab Bostonis, Massachusettsis asuv Global Protection Corp. Kondoom oli juba varem vaginaalseks seksiks saadavad, kuid FDA tunnustus võimaldab ettevõttel nüüd turustada toodet anaalvahekorra jaoks. FDA arvab, et see suurendab kondoomi kasutamise tõenäosust anaalseksi ajal.