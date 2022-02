Kas ka sina oled unistanud näiteks avalikus kohas seksimisest? Mida see sinu kohta ütleb? FOTO: Dainis Graveris/SexualAlpha

Füüsiline lähedus on üks inimeksistentsi baasvajadusi ning paljud eelistavad seda rahuldada just seksi teel. Kuigi akt ise näeb enamasti välja suhteliselt sarnane, siis inimeste seksiunistustes on palju rohkem variatsiooni.