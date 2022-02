Tartlanna tegi Selveris omapoolse kampaania: ettevaatust, vaenlase viinad

Evelin selgitab, et oli juba eelmisel päeval poes käinud ja palunud, et kui kaupu ära korjatakse, siis ärgu unustagu ka plastiliini. «Ja nüüd on need plastiliinid endiselt alles, aga alla hinnatud. Kui silmakirjalik! Ja viin ka sooduskampaanias. Vahetuse vanem vastas longus peaga, et niikuinii keegi seda ei osta, aga hallooo! Riiulid olid juba pooltühjad!»

Selveri esindaja kommenteerib omalt poolt:



Neid tooteid ei ole «alega riiulisse lükatud» vaid tegemist on soodushindadega, mis on kehtinud sõltumata praegu maailmas toimuvatest sündmustest. Kordame üle selle, mida oleme varem ka meedias öelnud: Selveril ei ole kaubandussidemeid Valgevene ega Venemaaga. Tooted pärinevad Eesti edasimüüjatelt, kes on nende toodete eest juba tasunud ja kelle ladudest need tooted meie kauplustesse on jõudnud.



Me lõpetasime nende Vene ja Valgevene toodete hankimise, aga olgu öeldud, et selle otsusega ei tee me liiga nimetatud riikidele vaid Eesti ettevõtjatele, kes on nende kaupade eest juba tasunud. Otsus loobuda meie sortimentis alla 1% moodustavate Vene ja Valgevene kaupade sisseostust on meie väike ja sümboolne toetus Ukraina inimestele.

Kutsume üles Eesti inimesi olema heasoovlikud, mitte raevukad. Taoliste aktsioonide korraldamine kauplustes nagu juuresolevatel piltidel, ei aita kedagi. Näitame oma heasoovlikkust ja abivõimet pannes õlg alla: Selveri kauplustes saab annetada Punasele Ristile kas loovutades tarvilikke hügieenitarbeid või raha. Aitäh kõigile abistajatele!