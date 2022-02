Ukrainlased: astuge vastu Venemaa agressioonile ja ärge uskuge propagandat

Ärge uskuge Kremli propagandat ega muid Venemaa allikaid, kuna nad manipuleerivad oma kodanikke ja kogu maailma, surudes peale «natsi-Ukraina» kuvandi. Nad püüavad kõigile kinnitada, et okupatsioon on Ukraina vene rahva jaoks abižest, kuid see on absoluutne vale.