Keskkonnasäästlik naine kogub spermat ja kutsub teisigi üles

«Tänu suuremale keskkonnateadlikkusele on maailmas toimumas vajalik ja väärtuslik üleminek jätkusuutlikule põllumajandusele ja mahetoodetele. Kuid me raiskame igapäevaelus uskumatult palju, alustades toidu äraviskamisest kuni selleni, et me ei taaskasuta plastikut. Me ei peaks raiskama ka elueliksiiri, sest spermat saavad nautida nii mehed kui ka naised, tervislikus ja rikkalikus koguses,» ütles ta väljaandele Daily Star.