Printsessi üllatav hommikusöök, mis paneb naha kaunilt kumama

Päeva tähtsaim söögikord on oluline ka Briti kuningriigi jaoks. Väidetavalt eelistab printsess Anne hommikusöögiks puuvilju ja eriti banaane. Eriliseks teeb selle valiku see, et need banaanid peavad olema tõeliselt üleküpsenud, praktiliselt mustaks tõmbunud koorega.