Kuidas vabaneda liigsest punetusest näos?

Kõige sagedamini tekitab liigset punetust näos geneetika. «Tihti on see pärilik, et veresoonte seinad ei ole nii elastsed või lõhkevad sagedamini kui teistel,» ütleb Olga, kuid lisab, et lisaks pärilikkusele võib punetuse tekkimist näos soodustada ka keskkond ning inimese elustiil. Näiteks on tema sõnul oluline toituda tervislikult ning ülimalt oluline vältida alkoholi, sealjuures eriti punast veini, mis soodustab veresoonte laienemist. Kuigi hetkel pole päikest just üleliia palju, paneb Olga siiski südamele, et punetuse korral tuleks päikesekaitsele ka praegu erilist tähelepanu pöörata. «Päikesekaitse on hästi oluline. Isegi talvel ja praeguse ilmaga on oluline kaitsta oma nahka vähemalt SPF30 kaitsekreemiga,» ütleb ta ning soovitab punetusele kalduva näonahaga inimestel ka suvisel ajal vältida otsese päikesevalguse käes päevitamist.

Kahte tüüpi punetust

Punetavat nahka on Olga sõnul kahte tüüpi. On kuperoosa, milleks nimetatakse laienenud veresoonekesi, mis on läbi naha nähtavad punetuse või peenikeste punaste või sinakate looklevate joontena. «Need ei ole tervisele kuidagi ohtlikud, kuid on tihti inimese enda jaoks häirivad.» Rosaatsea on aga nahahaigus, mille põhjus ei ole teada. «Kõige sagedamini esineb punetus näo keskosas – otsmikul, põskedel, ninal ja lõual. Haiguse süvenedes võivad tekkida ka kapillaaride laiendid, põletikulised punased sõlmekesed ja mädavillikesed.» Kui kuperoosa tekitab peamiselt esteetilisi probleeme, siis rosaatseat põdev nahk on Olga sõnul tihti ülitundlik, kiskuv ja kipitav ning ebamugavalt «põletav» tunne nahas võib olla igapäevaselt häiriv mure. Neist viimane vajab tihti lausa antibiootikumidega ravimist.

Saun ei sobi kõigile

Siiski saab punetava naha korral ka ise palju ära teha. Näiteks tasub Olga sõnul osta apteegist spetsiaalselt punetavale nahale mõeldud näohooldusvahendeid. «Need on nahale õrnemad ning alkoholi- ja parfüümidevabad. Lisaks sisaldavad need ka erinevaid toimeaineid, mis aitavad tugevdada veresoonte seinu.» Punetava naha korral tuleks Olga sõnul vältida saunas käimist ning näoprotseduure, mis on seotud liiga suure temperatuurimuutusega. «Kui saunas käia, siis tuleks vaadata, et see poleks liiga kuum ning samal ajal hoida niisket jahedat rätikut näol. See annab näole lisakaitse ning hoiab selle jahedama,» soovitab Olga. Samuti ei soovita ta ka liiga külma temperatuuri. «Kui minna näiteks külma ilmaga jalutama, siis tuleks kindlasti kasutada spetsiaalset külma ilma näokreemi, mis moodustab natuke paksema kaitsekihi näole.»