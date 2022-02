Teadlaste sõnul võib silmade värv olla seotud alkoholismile kalduvusega. Kuna alkoholismi võivad põhjustada mitmed asjad, ei tähenda ainuüksi silmade värv, et muutud automaatselt alkohoolikuks.

Uuringud on näidanud, et teatud värvi silmadega inimesed joovad keskmisest rohkem alkoholi ja on altid alkoholismile.