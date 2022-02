Mehhiko linnas Guadalajaras varastas õena esinenud naine sünnitusmajast vastsündinud lapse ega andnud teda ligi 17 aasta jooksul oma vanematele tagasi. The Suni andmeil õnnestus politseil hiljuti noormees koju tuua.

2005. aasta detsembris sünnitas toona 22-aastane Rosalia Lopez poja, kellele pandi nimeks Salvador. Pärast sünnitust viibis Lopez mõnda aega haiglas, kus abikaasa Yasser Macias teda regulaarselt külastas. Ühel külaskäigul jäi Macias lapsega kahekesi, kui tema naine puhkas. Sel hetkel tuli õde ja ütles, et külastusaeg on läbi ja ta peab poisi toitma viima. Abikaasade sõnul oli see viimane kord, kui nad oma poega nägid.