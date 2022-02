5 levinud müüti rindade kohta, mille uskumise kohe lõpetama peaksid

Võib-olla olete mõnda neist müütidest kuulnud ja ka uskunud. Need võisid pärineda teie sõpradelt, perelt või internetist, kuid täna oleme me siin, et need teie jaoks lõplikult ümber lükata.

Viis müüti rindade kohta, mille uskumine tuleks koheselt lõpetada:

1. Rinnad kasvavad, kui hakkate seksima

See on tegelikult inimeste seas äärmiselt levinud müüt, et rinnad kasvavad, kui hakkate seksima. Seks ei ole viis suuremate rindade saamiseks. Seda müüti toetavad teaduslikud uuringud puuduvad.

2. Rinnahoidja suurus jääb samaks kogu eluks

See pole ilmselgelt tõsi. Elu jooksul võib naine kanda 7-8 erinevas suuruses rinnahoidjat. Naise kehaga toimub aastate jooksul palju muutusi, mis muudavad tema rindade suurust ja kuju.

3. Rinnahoidja kandmine võib põhjustada rinnavähki

Selle toetuseks puuduvad teaduslikud tõendid. Susan G. Komen viitab 1991. aastal valminud uuringule, mis väidab, et naistel, kes rinnahoidjaid ei kanna, oli väiksem risk haigestuda rinnavähki. Kahjuks ei võtnud paljud väliseid muutujaid arvesse.

Naised, kes rinnahoidjaid ei kanna, on tõenäolisemalt kõhnemad, vähendades seega enamiku vähivormide tekkeriski. Samuti oli moeröögatus, mis väitis, et rinnahoidjate alustraat surub lümfisõlmi, mis suurendab riski. Õnneks väidab Ameerika Vähiliit, et see pole tõsi ja vähi ja rinnahoidjate vahel puudub otsene põhjuslik seos.

4. Rinnad lakkavad pärast teismeiga kasvamast

Naise rinnad näevad läbi elu muutusi. Puberteedieas algab see protsess, kuid see ei lõpe täiskasvanueas. Tegelikult on mitmeid tegureid, nagu hormonaalsed muutused, rasedus, kaalukõikumised, mis võivad, kuid ei pruugi mõjutada naise rindu. Siiski näevad nad kindlasti muutusi isegi pärast teismeiga.

5. Imetamise tagajärjel vajuvad rinnad longu