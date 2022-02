Kui teil on suhtevaba ja/või pikem seksivaba periood, peate meeles pidama mõnda asja. Näiteks kas teadsite, et seks on suurepärane stressimaandaja? Nii et kui tunnete end viimasel ajal murelikumana kui tavaliselt, oleks võibolla õige aeg see Tinder uuesti alla laadida.