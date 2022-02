Ent kui on üks inimgrupp, kes seksleludest kõige kaugemale jäävad, siis on need mehed. Miks peaks ostma midagi hinnalist, kui ka oma käsi asja ära ajab? Lisaks võivad juba suhtes mehed mõelda, et kas tõesti minust mu naisele ei piisa, et veel mingeid vidinaid vaja läheb?