Ära vihasta välja kedagi, kel on võim su soengu üle! FOTO: Pexels

Need inimesed, kes oma elus kasvõi mõnda aega teenindajana töötanud on, teavad ilmselt isegi, kui nõmedad ja tüütud mõned kliendid olla võivad. Nad on frustreeritud, vihased või siis käituvad, nagu kogu asutus kuuluks neile.