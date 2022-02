Jüri Pootsmann ootab kevadet ja räägib pika armastuse saladusest

Uue loo «Jäljed jätsid tuulde» autoriteks on soome rahvusest Juho Suutarinen, Tomi Saario ja Pootsmann ise. Oma panuse on andnud ka noor talent Andreas Poom. Laulja tundeid aitas aga sõnadesse panna sotsiaalmeedia luuletaja Lauri Räpp.

«Sõnade autor Lauri Räpp on viimasel ajal kõvasti kuulsust kogunud Instagramis. Ta on mulle silma jäänud, sest ma ise olen sama suur romantik kui tema! Lauri looming kuidagi kõnetab mind ja nii võtsingi ta loo kirjutamise juures appi. Panime paberile kõik mõtted, mis mul peas olid ja nii see lüürika läbi tema sule valmiski. Mulle see lõpptulemus meeldib väga,» rääkis muusik.

Pootsmann avaldas, mida tähendab tema jaoks romantika ja romantikuks olemine. «Olen klassikaline romantik. Tahan loota, et pika armastuse saladus on see, et sa tunned ühel hetkel oma inimese ära. Sa ei pea teda otsima. Saatuse sõrm tuleb ja näitab sulle, kes ta on. Mina tahan loota, et inimesed viiakse kokku...kellegi poolt, sealt ülevalt. Olen otsinud ühe ja teise nurga tagant, aitab küll. Nüüd leian, et mängus on saatus,» muigas laulja.

Muusik lisas, et loo «Jäljed jätsid tuulde» kirjutamist alustas ta juba 2020. aasta suvel. «Kutsusin Andreas Poomi ja Frederik Küütsi endaga Helsingisse ja kirjutasime päev otsa erinevates tubades muusikat. Ütleksin, et sellised loomelaagrid on suisa teraapilised ja õhtul on alati põnev kuulata, mis päeva jooksul valminud on. Kreatiivsus ja produktiivsus ühes,» kirjeldas Pootsmann loo valmimise protsessi.

«Jäljed jätsid tuulde» esmaesitlus toimus 12. veebruaril Saku Suurhallis, Eesti Laulu finaalsaates. «Eesti Laulul osalemine, seekord küll saatejuhi rollis, oli ikka päris vinge kogemus! Väga lahe oli kohapeal saalis olla ja ma usun, et publikul oli sama emotsioon - sai ju väljas olla ja kontsertõhtut nautida,» arvas ta.

Pootsmann märkis, kui suur kultuurinautleja on ta väljaspool tööaega. «Teatris ma väga ei käi. Ka kontsertõhtutele võiksin oluliselt rohkem jõuda. Eks üritusi võiks natuke rohkem olla...siis saaks rohkem ka nendest osa võtta. Tõsi ta on, õiged sündmused ja kohad tuleb enda jaoks lihtsalt üles leida. Ise leian, et olen pigem kultuurinautleja, kelle kavasse kuuluvad peaasjalikult muusikasündmused ja kino,» lisas ta.

Laulja plaanib veel sel sügisel ilmutada oma kolmanda stuudioalbumi. «Tänavune aasta saab olema täis uut muusikat ning aasta lõpuks on fännidel oodata midagi tõeliselt magusat. Juba on alanud ettevalmistused minu kolmanda stuudioalbumi kallal, kust leiab kindlasti nii juba tuntud palasid kui ka verivärsket kraami,»

«Hetkel kõik sujub ja olen oma eluga rahul. Kõik on kenasti stabiilne. Ausalt öeldes, ootan juba pikisilmi kevadet,» sõnas Jüri Pootsmann naerusuil raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».