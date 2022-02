Laulja ja ettevõtte Fenty Beauty asutaja Rihanna rääkis Extrale antud intervjuus suurimast üllatusest raseduse juures, nimelt väsimusest. Muusik kirjeldas, et tunne on muidu tõeliselt suurepärane, kuid kohati on suur väsimus ja ta pole sellega harjunud.