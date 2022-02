Reporter sai Pekingis abi Jelena Välbelt: see on mu kõige armsam lugu siin olümpial

Ivanov kirjeldas oma hiljutist intervjuud Välbega. Ühel hetkel oli jutt läinud toidule. Jelena rääkis, kuidas tema energiapakett toetub tugevalt hommikusele pudrule. Reporter kurtis, et mõistab, hiina toit ei ole tema lemmik, vähemalt mitte see, mida ta seni olümpiakülas söönud on. Mees igatseb putru, sest kaasasolnud helbevaru on juba otsas.