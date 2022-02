Eestlased on rääkinud: siinseid mehi ning naisi erutavad täiesti erinevad asjad

Hot Lipsi heaolujuhi Katja Majuri sõnul nimetas 53% naistest suudlemist üheks kõige erutavamaks tegevuseks, aga meeste seas tõstis seda esile vaid 27%. «Hoolivuse ülesnäitamine oli väga oluline 40% naiste ja 13% meeste jaoks. Ka pika eelmängu osas olid meeste ja naiste ootused erinevad – naistest hindas seda kõige erutavamate tegevuste hulka 37% ning meestest 23%,» rääkis Majuri.

Katja Majuri kinnitusel selgus uuringust, et nooremaid ja lühemat aega suhtes olnud inimesi erutavad natuke erinevad asjad kui kogenenumaid. «Näiteks on suudlemine ja pikk eelmäng eriti olulised nooremate vastajate seas. Samuti erutas näiteks koos duši all käimine rohkem nooremaid ja värskemaid paare,» lisas Majuri.

Hot Lipsi heaolujuhi sõnul on mehed ja naised suuresti ühel meelel, et kõige erutavam tegevus on partneri voodis hellitamine, mida nimetas tähtsaks 60% meestest ja 55% naistest. «Tänasel valentinipäeval võiksid mehed naiste vastu eriti tähelepanelikud ja hoolivad olla ja siis lähevad ka nende soovid täide,» soovitas Majuri.

«Uuring kinnitas ka levinud arvamust, et eesti mehed armastavad silmadega. Näiteks tõi alasti partneri vaatamise väga erutava kogemusena välja 42% meestest, aga vaid kaheksa protsenti naistest. Samuti oli seksikas pesus partneri vaatamine väga oluline 34% meestele, kuid vaid kahele protsendile naistele,» lisas Katja Majuri.

Tänavu jaanuaris läbiviidud uuringust selgus, et eestlased tahavad voodis rohkem erinevaid asju proovida – seda kinnitas 65% meestest ja 46% naistest.

«Eriti katsetamisaltid on värskes, alla aasta suhtes olnud inimesed, kellest soovis uusi asju kogeda 77%. Samas on katsetamistahe küllalt kõrge ka pikalt, üle kümne aasta koos olnud inimeste seas, kellest iga teine sellist soovi kinnitas,» rääkis Majuri ja lisas, et uuringust tuli välja selge korrelatsioon uute kogemuste otsimise ja seksimise tiheduse vahel – mida regulaarsemalt seksida, seda avatumad ollakse ja vastupidi.