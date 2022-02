Suhted lõppevad sajal põhjusel. «Ta pettis mind,» on üks tavalisemaid. Kuid iga suhe sellest ei lõppe, mõni saab isegi tugevamaks. «Mu mees jõi,» on sage motiiv, kuid alkoholism häirib kõiki, sõltumata sodiaagimärgist. Miks aga lahkub su kõrvalt unelmate Jäär, Kaksik või Lõvi? Teades põhjuseid mis ühel või teisel sodiaagimärgil hinge täis ajavad on lihtsam neid ennetada. Siin on vastused.



Jäär

Tõenäoliselt soovid endale iga päev õnne, et oled suutnud selle särava Jäärast naise südame võita, sest juba tiheda konkurentsi tõttu ei juhtu see kergelt. Kuid võimalus, et orbiidile ilmub keegi veelgi mõjuvõimsam ja põnevam mees jääb alati... /jätkub/

Kaksikud

Emotsionaalselt ja intellektuaalselt erk Kaksikutest kaunitar jätab su maha väga lihtsal põhjusel – tal hakkas sinuga igav! Olid liiga etteaimatav, lihtsalt loetav, mõtteloid või ülearu konservatiivne. Ka viimast on Kaksikutel raske taluda... /jätkub/

Kaalud

Kaalude kaasale tuleb otsus lahku minna nagu välk selgest taevast. Kaaludele ei meeldi paljud asjad, aga neil on halb komme konfliktide vältimiseks oma rahulolematus endale hoida. Arvesta – Kaalud naine, kes ütleb sulle täiesti ootamatult: «Nüüd on kõik!» on seda mõtet endas kaalunud juba pikka aega... /jätkub/

Skorpion

Kui sind jätab maha Skorpionist kaunitar, võid sina ise olla kõik õigesti teinud. Asi on selles, mis elu temale toob – ta lihtsalt kohtas kedagi, kellesse pööraselt armus ja varasem suhe kaotab tähenduse... /jätkub/

Kaljukits

Kui oled Kaljukitsest naise kaasa võid endale õnne soovida, sest tõenäoliselt on sinus midagi väärtuslikku – see naine valib kaua ja hoolikalt. Kuid kui mees kaotab midagi neist väärtustest, mille põhjal ta valiti, võib samal hetkel kustuda ka Kaljukitsest kaunitari armastus..... /jätkub/

Kalad