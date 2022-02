Kummitusega abielluv naine: ta on nii pirtsakas, pulmad näitavad ainult tema halvimat külge

2021. aasta sügisel rääkis helilooja Brocarde (38), et armus sõdurisse nimega Edwardo, kes suri 35-aastaselt pärast kaevu kukkumist. Britt märkis, et Edwardo on väga temperamentne. Mõnikord suhtleb ta temaga läbi väreleva tuleleegi, kui nad küünlavalgel koos õhtustavad. Kui naine palub tal oma olemasolu tõestada, saab tont vihaseks ja puhub isegi küünla ära. Kord õnnestus neil juba tema iseloomu tõttu lahku minna, kuid peagi leppisid nad siiski ära.