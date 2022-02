Mis see on?

E-vitamiin on kõige levinum rasvlahustuv vitamiin nahas, mistõttu on see ka dermatoloogias kõrgelt hinnatud. Tavaliselt lahjendavad tootjad E-vitamiini mõne õliga (jojoba-, argaania- jms), kuid leida võib ka puhtaid E-vitamiini õlisid, mis on üsna paksud, peaaegu geelilaadsed.