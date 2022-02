Ära maga maha! Kuidas ära tunda oma eluarmastus?

«Armastuse ära tundmine on kõige lihtsam asi. See on sama, kui sul on suur janu ja sa saad lõpuks vett juua. See on maailma kõige mõnusam ja kergem tunne - selle tunnevad ära kõik. Väga tore on olla lihtsalt armunud,» kirjeldas nõustaja Tiina Tiitus.

Kuidas aga ära tunda, kas tunne su sees on sügavam või on tegemist pelgalt meeldimisega. «Õige ja vale on kummaline asi. Kuidas sa võtad, et osad inimesed on valed ja teised õiged? Kõik, kes meie eluteele satuvad, on meile vajalikud. Ju me siis peame nendega kohtuma,» rääkis ta.

«Meil on vaja erinevaid suhteid kogeda ja me peame nendest läbi minema. Isegi kui on ebameeldivaid hetki - ka need tuleb meil ära õppida ja siis edasi liikuda. Kuidas me siis muidu teame, et kui ühel hetkel seda õiget kohtame, et just temaga on kõige kergem, lihtsam ja lõbusam,» soovitas Tiitus.

Nõustaja lisas, et armastusest ei saa kunagi kümne küünega kinni hoida. Kui tunded jäävad vaid ühepoolseks, siis on mõistlik lahti lasta ja oma eluga edasi minna. «Kui jääd taga ajama, siis see ei vii kuskile. Armastamist ei ole vaja õppida ega sundida, see on meis kõikides sees olemas. Kui me midagi kardame või eemale tõukame, siis see on meil kusagilt lapsepõlvest õpitud asi,» sõnas ta.

«Kõige võti on see, et sa vaatad enda sisse ja saad aru, mil moel asjad ei ole su elus varem toiminud. Märka neid ja mõtle, millist suhet sa tegelikult oma ellu soovid. Kui inimesed saavad kokku ja armuvad, siis on kõik kerge ja ühtegi viga sa ei näe...see peakski nii jääma. Inimesed meie ümber ei ole valed ega õiged, me teinekord ei oska lihtsalt käituda. Keegi ei taha meelega suhteid lõpetada. Me kõik ihkame armastust,» rääkis Tiitus.

Naine lisas, kahe inimese kohtumine on maagiline hetk, oluline on aga suhtesse astumisel enda sisse vaadata ja olla enda suhtes aus. «Armumine on lõbus. Küsimus on selles, kuidas olla tark ja mitte võtta üle vanu mustreid,» rääkis Tiina Tiitus raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».