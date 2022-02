Uued suunad kontsertsaalis: magamine on täiesti okei!

«Me ei püüa kedagi uinutada. Tahame, et inimesed on meie kontserdil täpselt nii nagu neile sobib. No ja kui tuleb tukk peale, siis on täitsa okei jääda magama. Kui keegi soovib pikutada, siis võib vabalt ka seda teha. Ilusaid riideid ei pea panema...samas võib,» muigas Kadri Voorand kavalalt eesoleva kontsertõhtu teemadel.

Kontsert leiab aset 26. veebruaril, Adilas. Korraldajad märgivad, et tegemist on mõnusa kontsertkulgemisega, mille sisse on põimitud inspireerivad looduslähedased sõnavõtud.

Sündmus kestab ligi 2,5 tundi. Loodusterapeut Ingrid Joya Tsirel annab õhtule suuna eestimaise taimetee ja jutuga, Kadri Voorand saadab seda helidega. «Ingrid räägib oma väga ägedaid jutte ja mina teen muusikat. Publikul on võimalik pikali heita, kuid seda ei pea tegema, kindlasti saab ka mugavalt istuda. Oleme kõigi jaoks olemas ja teeme, mis oskame,» täpsustas Voorand.

«Teisiti on ka see, et lugude vahele ei pea plaksutama. Üks pala läheb sujuvalt teiseks üle. Samuti, ühe loo vestmine läheb muusikaks üle. Kuulaja võib lasta end vabaks ja lihtsalt olla,» lisas lauljanna.

Voorand lisas, et matte ega tekke kaasa võtma ei pea, kõik vajalik on kohapeal olemas. «Seal on kasutamiseks väga mõnusad madratsid ning padjad, lisaks ka hulganisti toole. Joogiks pakume kakaod, teed...õhkkond on hästi sundimatu,» rääkis ta.

«Ruum on väike, et kõigil oleks mõnus ja vaba olla. Seetõttu, väga palju inimesi sinna ei mahugi. Kes soovivad tulla, soovitan piletiostuga kiirustada. Oleme mõelnud selle peale, et igaühel oleks oma ruum. Oluline, et publik saaks rahulikult laule kuulata, tunda ja süveneda,» lisas Voorand.

Muusik avaldas, et ürituse eesmärk pole see, et inimesed end välja magaksid. «Me räägime erinevaid lugusid ja taustaks pole mingi üks pikk noot. Õhtut saadavad laulud ja lood. Mina tunnetan selles kontsertformaadis, et mul on mingi teistlaadi vabadus - minna saab eriti isiklikku ja helgesse energiasse. Mina ei pea midagi ja ka publik ei pea midagi. Mängin oma kõige südamelähedasemaid laule, kuid kui mingi ilus tunne tahab kesta loo originaalpikkusest kauem, siis hoian improvisatsiooni ja arendan oma mõtet. Võtan aega, et selles tundes koos kuulajatega mõnuleda,» lisas Kadri Voorand raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».