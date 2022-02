73-aastane prints Charles nakatus teist korda koroonasse

Palee pressiteenistus kinnitas, et prints isoleerib end kodus ja on tühistanud eelnevalt planeeritud sündmused.

Avalduses öeldakse: «Täna hommikul on Walesi printsi Covid-19 test positiivne, tema sündmuste kalender on tühistatud ning ta viibib isolatsioonis.»

«Prints on sügavalt pettunud, et ei saa osaleda tänastel Winchesteri üritustel ja kavatseb oma visiidi võimalikult kiiresti läbi viia.»

Ta kohtus külalistega, sealhulgas Rishi Sunakiga, et tähistada British Asian Trusti (BAT) tööd.

Paar on kolmmekordselt vaktsineeritud, printsi jaoks on see juba teine kord nakatuda. Esimene kord tabas viirus teda 2020. aasta märtsis. Toona pääses ta haigusest üsna kergelt.