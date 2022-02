Piilu kaasmaalaste magamistuppa! Mis olid eelmise aasta popimad sekslelud?

Hot Lipsi juhi Timo Majuri sõnul ostsid eestlased mullu rohkem seksimänguasju kui kunagi varem ajaloos. «Kui majandusel läheb hästi, siis on inimeste meeleolu parem, ollakse seksuaalselt aktiivsemad ja valmis rohkem katsetama. Viimase kahe aasta müük on selgelt ka koroonapiirangutega korrelatsioonis kasvanud – kui inimesed jäävad rohkem koju, siis tõuseb hüppeliselt seksimänguasjade müük,» ütles Majuri.

«Eestlaste eelistused on viimaste aastatega oluliselt muutunud – ollakse järjest vabameelsemad ning eelmise aasta edetabelisse jõudsid täiesti uued tooted. Esimesed kaks kohta võtsid kogu maailmas praegu revolutsiooni tegevad puutevabad kliitoristimulaatorid, mida näiteks Hot Lipsist osteti mullu 6000 tükki. Teine kasvav suund on eestlaste huvi BDSMi ehk natuke karmimate mängude vastu,» ütles Majuri ja lisas, et selgelt tõusev trend on ka paaridele koos kasutamiseks mõeldud vibraatorid.