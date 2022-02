Neiu sai magava kassiga tätoveeringu asemel sirgeldise, mis meenutab surnud rotti

Rayvin Burras postitas sotsiaalvõrgustikus TikTok lühikese video, mis näitas tätoveerija ebaõnnestunud tööd. Loo kangelanna näitas pildiilt võrdlustätoveeringut, mida ta tahtis oma käele teha: fotol on ilusti jälgitav magav kass. Siis näitas neiu oma värsket äsja tehtud tätoveeringut. Selgus, et meister täitis joonise liiga paksude joontega. Lisaks on raske kindlaks teha, millist looma ta püüdis kujutada, kassile see igatahes eriti ei sarnane.