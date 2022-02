Andrus Kasesalu Elvise stiilis soengust: seetõttu on mul isegi mootorratta load tegemata!

Andrus Kasesalu kurtis raadio Elmar hommikuprogrammis, et sel talvel on tal tükk tegemist olnud oma auto parkimisega. «Teate, piinlik lugu, kuid ma olen sel talvel saanud korduvalt trahvi. Ja veel mina - olen ju korralikkuse etalon! Aga mis teha, ega need vaesed parkimiskontrolörid ju ka süüdi pole. Linn on jätnud teed puhtaks lükkamata, nii nad saavadki oma raha kätte. Kusjuures, isegi täna hommikul sain parkimistrahvi,» rääkis ta.

Ansambel Boogie Company on hiljuti valmis saanud uue loo, mis kannab nime «Vaikne linn». «Me pole sessiooni bänd, kes läheb nädalaks stuudiosse ja teeb selle perioodi jooksul plaadi valmis. Boogie Company lugude tegemine käib läbi vere, higi ja veel teab, mis asja. Üks uus lugu on tõepoolest valmis saanud, kuid tegemist pole originaallooga, sedapuhku on see tõlgitud,» sõnas Kasesalu.

«Originaalis laulis seda lugu omal ajal Ricky Nelson, pala pealkiri «Lonesome Town». Paljud teavad Nelsonit hiti järgi «Hello Mary Lou». Ta oli 50-ndate üks suurimaid rockabilly ja rock'n'rolli tähti. See on maailm, kust on pärit meie suurimad eeskujud,» lisas Kasesalu.

Sõnapaar «Vaikne linn» seostub muusikul eelkõige Kiviõliga, kuid laul ise ei olegi seotud ühegi konkreetse paigaga. «Olen ise Kiviõlist pärit. Kui mõtlen vaiksele linnale, siis just sellele kohale. Kuid konkreetne pealkiri on sümboolse tähendusega. Laul räägib südamevalust, üksindusest ning need tunded on mulle mingil ajal väga lähedaseks saanud. Vahet pole, kas laulad publikule originaallugu või tõlkelugu...sul peab igal juhul olema sõnum, mida esitada. Kui laulul mõtet taga pole, pole seda mitte kellelegi vaja,» rääkis Kasesalu.

Laulja tõi välja, et kuigi bändiga Boogie Company eriti palju esinemisi ette ei tule, on hinges on ikkagi jätkuvalt soov uut muusikat avaldada. «Mitte midagi teha pole - selline on see muusiku hing! Isegi koroona ei taha meie bänditegevust ära lõpetada. Esinemisi on oluliselt vähem, eriti kui võrrelda kahe aasta taguse perioodiga. Kuid elame mõttega, et see olukord ju nii ei jää,» sõnas ta.

«Suveks on aga esinemisi õnneks päris palju kirjas. On festivale Soomes ja üle pika aja on taas tulemas American Beauty Car Show. Kavas on isegi bändiga Ameerikasse minna! On, mille nimel hetkel bändi teha. See on pool mu elu, ma ei saa seda endast maha tõmmata,» lisas Kasesalu.

Juttu oli ka Kasesalu legendaarsest elviselikust soengust, mis on muusiku imagoga kaasas käinud juba aastakümneid. «Pole saanud selle soengu pärast isegi mootorratta lube teha! Mütsi ei saa eriti kanda aga õnneks ma nii radikaalne ka pole. Kui vaja suusamäel käia, siis palja peaga ma sinna siiski ei lähe. Aga üldiselt, mütsid mind häirivad. Olen juba 1997. aastast «Elvise soenguga» käinud ja ilmselt lähen nii lõpmatuseni,» naeris muusik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».