Millise tähemärgi all sündinud mehed on kõige suured südametemurdjad? FOTO: Postimees Naine

Millise sodiaagimärgi all sünnivad mehed, kel on naiste hulgas kõige suurem edu? Ning millised mehed ennast ise vastupandamatuks peavad, kuid seda pole?

Tulemused on üllatavad! Nii mõnigi tõsine mees on tegelikult tuline armastaja ning pealtnäha pehmem natuur hoopis tõeline kangelane. Olgu ka öeldud, et Lõvi, kes silmapilk end ise kõige seksikamate meeste etteotsa hääletaks, sinna ei kuulu.



Kaksikud

Kaksikutest mehed on just see grupp tugevama soo esindajaid, kelle meeletut edu naiste hulgas teised mehed lahti hammustada ei suuda. Neil pole tavaliselt suuri muskleid, rasket rahakotti ega midagi muud, millele saaks näpu peale panna, aga nad mõjuvad ometi. Kuidas küll? /jätkub/

Kaljukits