Uuringu autor Kara Fitzgerald ütles, et tema uurimistöös kasutati mõõdupuuna DNA metülatsiooni, mis on rida muutusi meie DNA kihtidel, mille kohta teadlased on leidnud, et need on tugevalt seotud inimese bioloogilise vanusega. Katehhiinide tarbimine on üks asi, mida saame teha bioloogilise vanuse tagasi keeramiseks. Katehhiine leidub väga paljudes rohelistes taimedes, nii et söö hoolega!