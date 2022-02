Jah, kahjuks pole mitte kõiki inimesi õnnistatud mõtteteravuse ning intelligentsiga. Olgem ausad - mõni inimene on ikka kohe päris rumal. Ent kuidas seda talle ning ka teistele viisakalt edasi anda? Kasutaja lientubay küsis portaalis Reddit, millised on kõige geniaalsemad viisid kuidas inimesele öelda, et ta on loll. Vastused inspireerivad ilmselt meid kõiki.