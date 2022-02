Hukkunud Maroko poissi Rayanit mälestatakse üle maailma

Uudised Rayani surmast pärast neli päeva kestnud päästeoperatsiooni tekitasid Marokos sügava leina. Tänuavaldusi otsingumeeskondadele ja kaastunnet lähedastele läkitatakse kogu maailmast.

Tema vanemad Khaled Oram ja Wassima Khersheesh tänasid kõiki, kes olid väsimatult tööd teinud, et püüda oma poega päästa.

«See on Jumala tahe,» ütles tema ema Al Oula TV-le. «Tänan kõiki nende jõupingutuste eest aidata.»

Maroko peaminister Aziz Akhannouch avaldas perele valitsuse poolt kaastunnet, kirjutades: «Sain suure kurbusega teada poisi hukkumisest pärast päevi kestnud kannatusi ja lootust ta elusalt leida.»

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles: «Ma tahan öelda väikese Rayani perele ja Maroko rahvale, et jagame teie valu.»

Paavst Franciscus ütles, et päästetööde käigus üles näidatud solidaarsus ja lahkus liigutas tema hinge. «Oleme harjunud nägema ja lugema meediast nii palju inetuid asju, inetuid uudiseid, õnnetusi, tapmisi,» ütles paavst pühapäeval. Kuid ta lisas, et oli ilus näha, kuidas marokolased Rayani päästmisele kaasa elades üksteise külge toetasid ja klammerdusid.

AC Milani alžeerlasest poolkaitsja Ismaël Bennacer postitas austusavalduse koos pildiga väikesest poisist, kes tõuseb taevasse, hoides kätel Maroko lipuvärvides südamega õhupalli.

«Rayani julgus jääb meie mälestustesse ja inspireerib meid jätkuvalt,» kirjutas jalgpallur Twitteris . «Nii ka Maroko inimeste ja päästjate pühendumus. Kõik mu mõtted on tema perekonna ja lähedastega. Andku Jumal sellele väikesele sõdalasele paradiisi kõrgeim tase.»

Maroko-Ameerika romaanikirjanik Laila Lalami kirjutas: «Me kõik lootsime, et väike Rayan saab hakkama. See kõik on nii traagiline.»

Maroko kuningas Mohammed VI rääkis otse Rayani vanematega, et omalt poolt kaastunnet avaldada.

Rayan kukkus teisipäeva pärastlõunal oma kodukülas Ighrane'is 32 meetri sügavusse kaevu.

Keerulise ja ohtliku missiooni üksikasjad jõudsid rahvusvahelisse meediasse, otseülekannet vaatasid kümned tuhanded inimesed.

Viimasel etapil, kus meeskonnad asusid hinnanguliselt Rayanist vaid 3 meetri kaugusel, otsustasid võimud käsitsi kaevata, et vältida kivise ja liivase pinnase tõttu maalihet. Suured ümmargused betoontorud paigaldati kaevatud pinda, et teha viimaseks etapiks turvaline horisontaalne tunnel.

Kaevu lastud kaamera näitas, et Rayan lamas külili ning päästjad saatsid šahti toitu, vett ja hapnikku.

Laupäeva hommikuks ütles päästekomitee juht Abdelhadi Temrani: «Praegu ei ole võimalik lapse seisundit kindlaks teha. Aga me loodame Jumalale, et laps on elus.»

Need lootused luhtusid laupäeva õhtul, kui Rayani surnukeha saadi kätte, mähiti kollasesse teki sisse ja viidi minema.

Õnnetuse asjaolud on siiani ebaselged. Reutersi andmetel mängis poiss kodu lähedal ja ühel hetkel märgati tema kadumist. Peagi kostus sügavalt maa alt lapse nutt ja abipalved.