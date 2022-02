Jennifer Lopez hakkab taas abielluma

Jennifer Lopez on naine, kelle vaatamine ise on juba huvitav. Meenutagem, et just see naturaalselt kurvikas kaunitar pani 25 aastat tagasi valitseva kondise iluikooni kõikuma ning algas külluslike tagapalede vaimustus. Täna on see naine sama särav ja palju huvitavam vaatepilt kui tema tuhanded tehis-kurvidega järeltulijad.