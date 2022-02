Blogija rääkis oma kinnisideest hüaluroonhappe täiteainetega ja näitas, kuidas tema välimus seetõttu moondunud on.

Shelby rääkis, et hakkas kosmeetilisi protseduure tegema alates 21. eluaastast. Sotsiaalvõrgustikus olevas videos demonstreeris ta oma välimust pärast erinevaid süste. Naine täpsustas, et tema esimene protseduur oli huulte suurendamine. Ta tunnistas, et täiteaine rändas kiiresti nende kontuurist välja, ta pidi hüaluroonhappest vabanema ja protseduuri kordama.