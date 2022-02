Miks me valetame: kuidas valed muudavad inimese biovälja ja eluteed

Tähtis pole valetamise fakt, vaid põhjus, miks keegi valetab. Näiteks kui inimene valetab selleks, et mitte kahjustada lähedast ja teda häirida, pole see nii hull. Kui valed sünnivad alatutest soovidest, nagu rahaline kasu või kättemaks, siis on tulemus vastupidine.