Kontaktläätsede kandjaid hoiatatakse seoses koroonaviirusega

«Rahvusvaheline oftalmoloogide kogukond on soovitanud kontaktläätsede kasutamist vältida. Pandeemia ajal tasub kasutada kas prille või kaaluda laseriga nägemise korrigeerimist,» selgitas arst läätsede kandmisega kaasnevaid ohtusid.

Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et kontaktläätsi kasutav inimene on sunnitud pidevalt silma pinnaga kokku puutuma. Sellega kaasneb suur nakatumise oht.