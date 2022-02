Elizabeth II leidis Meghan Markle'ile ootamatu, aga väärika asendaja

Pärast seda, kui Sussexi hertsog ja hertsoginna kinnitasid, et nad ei naase enam tagasi paleesse, võttis Elizabeth II paarilt kõik esindusõigused ja -kohustused. Prints Harry ja Meghan Markle'i rollid on kuningliku pere vanemate liikmete vahel ära jagatud.

The Timesi andmetel võtab 74-aastane Cornwalli hertsoginna peagi üle rahvusteatri patrooni positsiooni. Kuningapalee töötajate sõnul on Camilla sellest rollist juba ammu unistanud ja oli solvunud, kui see Meghan sellele kohale nimetati.