Kalle Sepp kiidab Eestimaa pisikesi kontsertpaiku: seal võetakse sind vastu nii maru vahvalt!

«Oleme Mikk Tammepõlluga väga head sõbrad. Ja see on ka lihtne põhjus, miks ma just temaga kontserttuure korraldan. Kõigele lisaks, see mees on ka suurepärane pillimees ning vokalist,» sõnas Kalle Sepp tunnustavalt raadio Elmar hommikuprogrammis.

Sepp ja Tammepõld korraldavad ühist tuuri juba neljandat aastat järjest ja inspiratsiooni jätkub kõvasti veel edasiseks koostööks. «Tänavu oli Mikk see, kes valis kontsertpaigad. Sel tuuril on valitud sellised kohad, kuhu me veel ühiselt oma lauludega jõudnud ei ole. Varsti on aga see hetk, mil Eestis kõik kohad läbi käidud...no ja siis läheme Soome ja Lätti. Keeled suhu ja Euroopasse, mis muud,» naeris Sepp.

«Meie repertuaar on igal aastal mõistagi veidi erinev. Vaheldus on teatavasti hea nii endale kui ka publikule. Uute lugude avastamine on kusjuures hästi tore protsess! Tänavu tuli kavasse kaks sellist laulu, mille tekstid on välja prinditud juba kakskümmend aastat tagasi. Paberid on olnud kenasti mapi vahel, kuid ma pole neid kunagi laulnud. Olen koolist saati olnud Jääääre ja InBoileri fänn, väljavalitud palad ongi just nende varamust,» sõnas mees.

Muusik lisas, et naudib esinemisi, mis toimuvad väikestes ja põnevates kohtades - suhtlemine personaalne ja olemine mõnusalt rahulik. «Nendesse paikadesse jõudmine on alati nii tore kogemus. Sind võetakse nii mahu vahvalt vastu - juba ainuüksi see on omamoodi elamus. Ühes mõisas pandi meid magama vana koolimaja teisele korrusele, sinna olid ehitatud kaunid sviidid, kus vannituba oli 20 ruutmeetri suurune! Ja kui neid seiklusi saab ette võtta koos Mikuga, siis on rõõm lausa topeltsuurune,» selgitas ta.

Sepp on tuurivälisel ajal tööl kas Sokos Hotel Viru kabarees või Tartus teatris Vanemuine. «Kui parasjagu tuuril pole, siis need vabad päevad polegi nii vabad. Olen siis tööl Tartus või Tallinnas. Kõik kohad tuleb ära täita,» sõnas mees raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusikute ühistuuri kontsertpaigad ja kuupäevad on allolevad:

21.02 Häädemeeste Seltsimaja

25.02 Kernu mõis

06.02 Kihelkonna Rahvamaja (uus kuupäev selgumisel)

07.02 Sassimaja, Leisi (uus kuupäev selgumisel)

09.02 Koeru Kultuurimaja (uus kuupäev selgumisel)

10.02 Haanjamehe talu (uus kuupäev selgumisel)

13.02 Konguta Rahvamaja