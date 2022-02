Igal aastal on kujunenud kenaks tavaks meelde tuletada, kuidas 23. veebruaril 1918. aastal kuulutati Eesti Vabariik esmakordselt välja Pärnus Endla teatri rõdult. Teatakse ka seda, et «Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele» luges ette advokaat Hugo Kuusner. Ent asjaolud võinuksid kujuneda üsna teistsuguseks, kui mehe kõrval poleks olnud tarmukat naist Martat, kes oli suutnud oma abikaasa just paar päeva varem välja tuua enamlaste vanglast.