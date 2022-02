Ott Lepland numbritest ning ennustustest: päris kindel, mul on numbritega mingi oma teema

«Ka mulle on siin ja seal silma jäänud, et Hiina kalendri kohaselt algas sinise vesitiigri aasta. Loodan südamest, et uus aasta on meile kõigile edukas ja tegus. Tiiger on muidugi selline loom, et ta tuleb vaikselt ja hiilides...loodetavasti tuleb ta siiski heade kavatsustega,» muigas Ott Lepland raadio Elmar hommikuprogrammis.

Leplandi jaoks on uus aasta alanud mõistagi edukalt, sest muusik on oma imekauni ballaadiga «Aovalguses» saanud edasi Eesti Laulu võistluse poolfinaali. Fännide arvates on tema võidukoefitsient suisa 2,75 ning esimesest poolfinaalist peaks ka ennustuste kohaselt päris kindlasti edasi saama. «Teate, mul on numbritega mingi oma teema. Kui nüüd rääkida numbrist «2,75», siis elan korteris number «2» ja minu telefoninumber lõppeb numbritega «7» ning «5»ga. Ma vaatan ja jälgin mingeid numbreid. Näiteks, kui mul on esinemise number seitse, siis mõtlen endamisi, et see on hea,» rääkis ta.

«Kõige tähtsam on ikkagi see, et mul endal on vaja üks korralik esitus teha! See lihtsalt peab õnnestuma. Siis vaatame edasi, kuidas nende ennustuste asjadega läheb. «Aovalguses» on tehniliselt väga raske laul ja mis seal salata, olen seda ka praktiliselt iga päev harjutanud. Samas, vokaaltehniline keerukus pole siin kõige tähtsam...kõige olulisem on loo sõnum ja vaimsus,» lisas laulja.

Lepland avaldas, mida ta aga arvab ennustustest kui sellistest. «See, kas ma nendesse usun? Sellega on nii või naa. On ennustusi, mis on täitsa täppi läinud. Teinekord on elu mänginud jällegi omi vingerpusse. Kui midagi väga ootad, siis läheb mingitel juhtudel kõik hoopis teistmoodi,» lisas ta.

«Mis puudutab Eesti Laulu ennustusi, siis tegelikult tahan võistlusmomendi üldsegi enda jaoks välja lülitada. Kui minna oma lauluga sinna vaid võistlema, siis see hakkab mu fookust segama. Kõige tähtsam on teha ilus esinemine - selline, mida hiljem salvestusest uhkusega vaadata. Erinevad tulemused ja tabelikohad on aga paratamatult vääramatu jõud. Meil artistidel selles osas palju otsustusruumi pole, siin määrab žürii ja rahvas,» rääkis Lepland.

Laulja märkis, et enne suuri esinemisi on ta tavaliselt keskendunud ning vaikne. «Lavale mineku eel mõtlen eelkõige oma esitusele. Kui saan esimeste hulgas ära laulda, siis hiljem on nii hea teiste artistide etteastetele kaasa elada. Kui pean laulma aga näiteks võistluse teises pooles, siis hea meelega olen kusagil oma garderoobis või kõnnin koridoris edasi-tagasi. See on minu viis oma etteastesse sisse elada,» avaldas mees.

Lepland usub, et helitehnilistes küsimustes ta väga suur nokkija pole ning ta on ka leplik selles osas, mis lava pealt ja kõrvamonitoridest vastu kajab. «Aga teate, kõige suurem vaenlane laval olen vist ilmselt mina ise. Mul võib küll olla palju lavalist kogemust, kuid esinemisnärvi puhul see mind eriti ei aita. Eks see käib ilmselt erinevate võistluste juurde,» rääkis ta.