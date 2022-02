Naine tunneb end hundina: vahel ma haugun ja ulun

2017. aastal tuli Naia sotsiaalmeedias kapist välja kui transsooline naine ja kaks aastat hiljem muutis ta oma soo ametlikult naiseks. Ehkki Naia vahepeal haugub ja ulub nagu hunt, teab ta, et füüsiliselt on ta inimene ning on suuteline end vaos hoidma.

«Ma ei arva, et ma füüsiliselt hunt olen,» selgitas ta Briti hommikuprogrammis «This Morning». «Ma identifitseerin end hundiga pigem hingelisel ja psühholoogilisel tasandil. Ma tean, et olen inimene. Kuid hinges olen ma hunt. Paljud inimesed ei saa aru, et ma ei pea end füüsiliselt hundiks. Mul on tõsine töö, mul on arved makstud, see on lihtsalt viis, kuidas ma end spirituaalselt väljendan.»