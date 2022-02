Eestlanna: kaotasin investeeringutes küll üle 2000 euro, kuid sain siiski auto osta ja mitu kuud vabalt ära elada

1. Alusta kohe, kui hakkad raha teenima.

Selleks, et saavutada finantsvabadus ja täita oma finantseesmärgid on oluline faktor alustada kohe. Mida varem alustada, seda suurem on võimalus sul aja jooksul hüppeliselt kasvatada oma sissetulekuid ja investeerimisportfelli – isegi kui sul pole palju, mida investeerida.

On suur viga arvata, et sa praegu ei teeni investeerimiseks piisavalt ja et küll jõuad hiljem räigelt turule siseneda ja suuri summasid investeerida. Ega ikka ei jõua küll. Kui jääd ootama, et ühel heal päeval on sul palk viinõrd suur ja vaba raha oi-oi kui palju, saad mingi ootamatu lisatasu või ootamatu muu tulu, kulutad tegelikult väga väärtuslikku aega. Aeg on raha. Kui sa mind ei usu, kuula, loe ja vaata Rahakratti. Tema on kusjuures meie üritustesarja avapaugutaja.

Täna läheb isegi väikeste summade investeerimata jätmine sulle pikemas perspektiivis reaalset raha maksma. Mida varem hakkad natukenegi säästma ja investeerima, seda suurem on su rahaline kindlus ja rikkus. Pea meeles, et sa pole kunagi liiga noor ega liiga vana, et alustada oma investeeringute planeerimist. Raha teeb raha, täiesti ilma suurema pingutuseta, eriti kui sinu sissemaksed (olenemata kui suured või kui väikesed) investeerimisportfelli on automatiseeritud. Kahekohaline summa välja investeerimiskontole, neljakohaline number sisse.

2. Hinda ja hajuta riske.

Absoluutselt kõik investeeringud on seotud mingite riskidega. Tuleta meelde, mis ma artikli algul kirjutasin. Mina ei ole mingisugune musternäidis investeerimisalal, kuid minu kaks fondi on kõvasti parem, kui sinu null fondi, isegi kui ma kaotasin natuke rohkem, kui 2000 eurot. Ma võitsin siiski puhast raha, mida mul enne ei olnud ja elasin sellega rahulikult koroonast tingitud paigalseisu üle. Minu sissetulek ei sõltunud ainult ühest allikast, see tuli kolmest erinevast allikast. Kui koroona meie ühiskonda lõi, kaotasin mina paariks kuuks vaid ühe sissetuleku allika. Kaks jäi alles. Mõistad? Minu riskid olid hajutatud, ma jäin ellu, ma ei elanud võlgu. Ja vot see, mu sõbrake, vot see oli ja on võit. Ei mingit paanikat, ei mingit tühja kõhtu ja elektriarved on ka makstud!