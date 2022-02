Tervishoiuametnikud on öelnud, et nakkus võib põhjustada sümptomeid, mis erinevad hingamisteede probleemidest.

USA meedik doktor Bill Admire ütles, et enamik inimesi, kes on nakatunud delta varianti, kannatavad teatud tüüpi hingamisteede probleemide all, kusjuures võtmeteguriks on ülemiste hingamisteede probleemid.