Ootamatu seos inimese soo, suitsetamise ja vanavanemate vahel

«Suitsetavate meeste pojatütred on keskmiselt 3,5–5,5 kilogrammi suurema rasvamassiga kui tubakavastastel sugulastel. Ja kui emapoolne vanaisa on nikotiinilembene, tõuseb see arv 5,5–6,1 kilogrammini,» märkis arst. Lisaks täpsustas ta, et eelsoodumust selleks kaalutõusuks ei mõjuta see, kas naine ise suitsetab.