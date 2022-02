​Tähetark Igor Mang kuulutas alanud aasta prognoosis: «Ma ei välista suurema sõjalise konflikti võimalust 2022. aastal.» Tol hetkel tundus see veel kauge ja vähetõenäolise võimalusena. Tänaseks on asjade seis maailmas juba pöördunud nii, et oht tundub märksa realistlikum. Tasub tähele panna, mida see mees räägib. Täna, tiigriaasta alguses on tähetarga ennustus veel palju täpsem.

Tellijale

Veel ennustas Mang: «Oodata on majandusega seotud krahhe, mistõttu vaesust tuleb juurde. Finantsmaailma mull võib lõpuks lõhkeda ja siis algab globaalne kaos. Ka see on röövmajandamise resultaat, vastus looduse piinamisele.»

Mõne kuuga on seis maailmas muutunud märksa pinevamaks. Mida teie tähetargana ennustate?

Sõjalisi konflikte tekib, isegi mitmeid. Aga mina kardan sõda vähem kui looduskatastroofe. Sest sõjas on veel võimalik läbi rääkida ja hävingut peatada. Aga vaat loodust ei saa peatada! Kui protsess algab, siis see käib lõpuni ja millegi muutmiseks on juba hilja.

Möödunud aastal nägin Pluuto ja Saturni ühendust Kaljukitses, mis on selge viide riikide ja süsteemide lagunemisele. Rott alustas uut Idamaade tsüklit ja meil on ees kaksteist aastat, mille jooksul kaob kogu varasem süsteem.