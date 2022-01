Naisel tekkis pärast koroonavaktsiini organismis kummaline muutus

Melbourne'ist pärit blogija Tee Jay kirjeldas oma Instaagrami videos, et pärast teist kaitsesüsti Pfizeri vaktsiiniga muutusid tema rinnanibud kõvaks ja on selliseks jäänud ka nädalaid hiljem. "Need seisavad kikkis isegi 40-kraadises kuumuses ja siis, kui ma lihtsalt supermarketist läbi jalutan," kurtis postituse kangelanna ja küsis, kas tema jälgijatest on keegi veel sarnase kõrvalnähuga kokku puutunud.