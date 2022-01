Neil läks suisa nii hästi, et juba esimese korraga õnnestus neil eostada poeg, kes sündiski septembris. Jo pole kaugeltki ainuke inimene, kes soovib, et laps sünniks septembris, kooliaasta algul, sest see andvat lastele elus edumaa.

«Uurisin asja ja sain teada, et suvebeebidel on sageli koolis raske teistega sammu pidada, sest nad on oma klassis noorimad. Kui mõned lapsevanemad palkavad lastele eraõpetaja, siis mina tahtsin, et mu laps ei sünniks juulis ega augustis,» rääkis Jo.