Eesti tippmeikar Paul Holmberg lõi drag queenina EMA gala särama

Üks säravamaid ning põnevamaid nende seas oli kindlasti meigikunstnikuna tuntud Paul Holmberg, kes tuli üritusele kohale vägagi üles löödult ehk dräägis (ingl. drag). Üldjoontes on drääg kunstivorm, mille puhul inimene mängib sooga, riietudes mõne teise soo esindajaks või rõhutades omaenda soo tunnuseid hüperboolselt ning mänguliselt. Mujal maailmas on tegemist väga populaarse kunsti- ning meelelahutusvormiga, mille juured on algselt soo- ning seksuaalvähemuste õiguste eest võitlemises.

Eestis on dräägmaastik alles paari viimase aasta jooksul õide löönud ning laiatarbemeedias on sedagi väga vähe kajastatud. Kui Ameerikas ning teistes läänemaailma riikides on dräägesinejad suurtel galakontsertidel ning auhinnatseremooniatel tavalised külalised, siis Paul Holmberg on meile teadaolevalt esimene inimene, kes Eestis seda kunsti harrastades punasele vaibale jõudnud on.